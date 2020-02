Винисиус: Съдийските решения винаги са против нас

“Жезус извърши нарушение, всички го знаят. Съдиите винаги взимат решения в наша вреда. Нямаше нужда да гледам повторение на ситуацията в съблекалнята. Беше си фаул. Всеки мач е едно и също”, категоричен бе Винисиус след мача.

'They always blow against us': Real Madrid star Vinicius Junior blasts referee for not ruling out Manchester City equaliser | @TelegraphDucker https://t.co/ggp2d46HD3