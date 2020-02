Все още има шанс Ювентус - Интер да се играе пред фенове

Все още има вероятност Дербито на Италия между Ювентус Интер да се проведе пред фенове на двата отбора. Това разкри губернаторът на Ломбардия Атилио Фонтана. Сблъсъкът, който е част от 26-ия кръг на Серия “А”, е предвиден да се изиграе от 21:45 часа в неделя на “Алианц стейдиъм”, но за момента е предвидено това да стане пред празни трибуни заради коронавируса.

“Надявам се, че от днес нататък ще има спад в разпространението на коронавируса. Ако това стане, дори и аз ще присъствам на Ювентус - Интер. Наблюдаваме ситуацията, спокоен съм. Нямам съмнения около позитивното развитие. Трябва да видим каква ще е ситуацията. Същото е и с училищата. Ще проверим какво е положението в събота и тогава ще решим”, заяви Фонтана пред италианско радио.

