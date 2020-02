"Най-добрият играч в света" се контузи

Филаделфия Севънтисиксърс понесе нов сериозен удар. След като стана ясно, че австралийският пойнт гард Бен Симънс ще отсъства от игра неопределено време заради проблеми с гърба, снощи Фили загуби и другата голяма звезда на тима - Джоел Ембийд.

Центърът, който наскоро се самоопредели за “най-добрия играч в света”, игра само 8 минути срещу Кливланд Кавалиърс. Камерунецът напусна игрището още в първата четвърт с навехнато ляво рамо. Днес Ембийд ще се подложи днес на ядрено-магнитен резонанс, който ще покаже степента на сериозност на контузията.

