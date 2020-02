НБА Дончич изпревари Кид и вече е №1 в историята на Далас 27 февруари 2020 | 10:21 - Обновена Прочетена 338 0



Luka Doncic played his last game as a 20-year-old tonight.



He has 21 career triple-doubles — as many as the next 6 players combined before turning 21.



21 — Luka Doncic

7 — Magic Johnson

5 — LeBron James

3 — Lamar Odom

2 — Lonzo Ball

2 — Chris Paul

2 — Antoine Walker pic.twitter.com/OugztjW8DR — StatMuse (@statmuse) February 27, 2020

Словенският гений, който ще навърши пълнолетие по американските закони утре, даде тон за победа №36 на Мавс с 26 точки, 14 асистенции и 10 борби. Дончич стреля 10/25 от игра (3/14 от тройката), добави 1 отнета топка към статистиката си, а освен 3/4 от наказателната линия направи и доста грешки - цели 7. Това бе тринадесетия му мач с “трипъл-дабъл” този сезон и общо №21 в кариерата му в НБА, докато Кид има 20 подобни мача като състезател на Далас. Европеецът стигна до върха в това подреждане за 119 мача на фона на 500-те двубоя, от които се нуждаше Кид, за да напрви своите 20.



Кристапс Порзингис вкара 28 точки и овладя 12 борби при първата победа на Далас като гост на Сан Антонио от повече от три години насам (последната бе на 29 декември 2017), а европейското дуо получи помощ от Тим Хардауей-младши със 17 точки и Дориан Фини-Смит с 14 точки. Маверикс са с баланс от 36-23 и се намират на седмо място в Западната конференция.

Luka Doncic has 21 career triple-doubles, tying Jason Kidd's franchise record.



Kidd had 21 triple-doubles in 500 games with the Mavericks (4.2%), compared to Doncic who has 21 triple-doubles in 119 games (17.6%). pic.twitter.com/trxME349bI — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 27, 2020

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт"

