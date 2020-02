Франция Мбапе разказа за най-хубавия си подарък - пътуване до Мадрид и среща със Зидан 27 февруари 2020 | 00:51 - Обновена Прочетена 501 0



“Точно преди 14-ия ми рожден ден получих невероятна изненада. Баща ми получи обаждане от някой в Реал Мадрид, като ме поканиха да отида в Испания за тренировка по време на ваканцията. Беше шокиращо, тъй като казаха на баща ми “Зидан би искал да види твоя син. По това време Зизу беше спортния директор на клуба. Разбира се, бях невероятно щастлив. Отчаяно исках да отида. Не беше толкова лесно обаче, защото започнаха да идват скаути на мачовете ни, а аз привличах вниманието на медиите. Когато си на 13 години, не знаеш как да се справиш с това. Напрежението беше голямо, а семейството ми искаше да ме предпази. През същата тази седмица обаче беше рожденият ми ден, а това, което не знаех, беше, че родителите ми бяха организирали с клуба всичко, за да ме отведат в Мадрид като подарък. Каква изненада беше това за мен!

Winning the World Cup was surreal for @KMbappe and the entire nation of France.



Winning the World Cup was surreal for @KMbappe and the entire nation of France.

: https://t.co/yDNSN47A7s pic.twitter.com/vSk5BS0cPD — The Players' Tribune (@PlayersTribune) February 26, 2020 Вярвайте или не, не казахме на никого къде отивахме. Не споделих дори на най-близките ми приятели, тъй като бях прекалено нервен. Ако нещата не бяха потръгнали добре, не исках да се върна в квартала и да разочаровам хората оттам. Няма да забравя момента, в който пристигнахме на тренировъчната база от летището. Зидан ни посрещна с колата си на паркинга, а тя, разбира се, беше много хубава. Поздравихме се, след което той ни предложи да ни закара до тренировъчното игрище. Той ми посочи предната седалка, сякаш ми казваше: "Хайде, де, влизай." Аз обаче замръзнах и попитах: "Да си сваля ли обувките?" Хахаха! Не знам защо го казах, но това беше колата на Зизу! Той сметна това за доста забавно. Отговори ми: "Разбира се, че не, хайде, влизай." Откара ме до тренировъчното игрище, а аз просто си мислех как съм в колата на Зизу. Аз съм Килиан от Бонди. Това не е реално. Сигурно още сънувам в самолета. Понякога, дори когато наистина изживяваш нещо, ти го усещаш като сън. Чувството беше същото и на Мондиала в Русия. Разбирате ли, преживяваш Световното първенство не като възрастен човек, а като дете", написа Мбапе в своето "Писмо до младите Килиани" за The Players Tribune.

