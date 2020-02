Световен футбол Джани Ифантино обяви 11 точки за развитието на футбола 26 февруари 2020 | 20:43 Прочетена 98 0



копирано



Точно на четвъртата годишнина от избирането си за президент на ФИФА Джани Ифантино публикува The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global (“Визията 2020-23: Да направим футбола наистина глобален” - б.р.). В нея той посочва 11 подробно описани точки, с които да се спомогне за развитието на световния футбол. Както се подразбира от заглавието на визията, тя се отнася за 2020-а и следващите 3 години. “Този документ представя план, с който да се модернизира футболния свят, да се направи още по-всеобхватен и да постави основите за представата, че един ден ще има поне 50 национални отбора и 50 клуба от всички континенти, които ще са на топ състезателно ниво”, заявява Инфантино. FIFA President announces his vision for the period up to 2023 to make football truly global

https://t.co/YVbWUa65lJ pic.twitter.com/GmKYsV3EIK — FIFA Media (@fifamedia) February 26, 2020 Ето ги и въпросните 11 точки:



1. Да се модернизира съвременния футболен регламент

2. Да се развият източниците за бъдещи реинвестиции във футбола

3. Да се увеличат ефикасността и ефективността на организацията

4. Да се подсигури успеха на иконичните за организацията турнири

5. Да се глобализират турнирите

6. Да се увеличи глобалната конкурентоспособност

7. Да се увеличи влиянието на организацията върху глобалното развитие на футбола

8. Да се ускори развитието на женския футбол

9. Да се развият технологиите във футбола

10. Да се защитят позитивните ценности на футбола

11. Да се повлияе на обществото чрез силата на футбола



В самите точки се говори за теми като ВАР, борбата с расизма, оптимизиране на правилата за офанзивен футбол, реформиране на трансферната система, преработване на международния календар и промотиране на новия формат на Световното клубно първенство. Можете да изтеглите и прочетете визията оттук. 1. Да се модернизира съвременния футболен регламент2. Да се развият източниците за бъдещи реинвестиции във футбола3. Да се увеличат ефикасността и ефективността на организацията4. Да се подсигури успеха на иконичните за организацията турнири5. Да се глобализират турнирите6. Да се увеличи глобалната конкурентоспособност7. Да се увеличи влиянието на организацията върху глобалното развитие на футбола8. Да се ускори развитието на женския футбол9. Да се развият технологиите във футбола10. Да се защитят позитивните ценности на футбола11. Да се повлияе на обществото чрез силата на футбола

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 98 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1