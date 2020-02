Марадона: Неаполитанците заслужават Меси в състава си

Легендата на Наполи и бивш играч на Барселона Диего Марадона говори за вчерашния мач между Наполи и Барселона (1:1) в Шампионската лига и по-специално за суперзвездата на каталунците Лионел Меси

“Бих искал да имах възможността да се изправя срещу него в Неапол. ”Меси не изживя същия “Сан Паоло”, какъвто той беше при мен. Видях един стадион в упадък. Той би могъл да играе в този Наполи, но не би постигнал стореното от мен. Ние, неаполитанците, заслужаваме да си имаме Меси в състава”, коментира Марадона пред аржентински медии.

