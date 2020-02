Тенис Петра Квитова се класира за 1/4-финалите в Доха, Ашли Барти и Светлана Кузнецова продължават напред без игра 26 февруари 2020 | 18:52 - Обновена Прочетена 62 0



Шампионката от 2018 година Петра Квитова (Чехия) се класира за четвъртфиналите на силния турнир по тенис на твърди кортове в Доха (Катар) с награден фонд 2.9 милиона долара. Поставената под номер 8 в схемата Квитова победи Елена Остапенко (Латвия) с 6:2, 5:7, 6:1 за близо два часа игра. Чехкинята допусна четири пробива и загуби втория сет, но в третата част даде само гейм на съперничката си.



.@Petra_Kvitova beats Ostapenko 6-2, 5-7, 6-1 to reach the quarterfinals! #QTO2020 pic.twitter.com/CYFr3Ckl5Y — WTA (@WTA) 26 февруари 2020 г. Водачката в схемата Ашли Барти (Австралия) и носителката на две титли от Големия шлем Светлана Кузнецова (Русия) продължават на четвъртфиналите без игра. Съперничката на Барти - Елена Рибакина се отказа от мача заради контузия в аддукторите, а противничката на Кузнецова - Аманда Анисимова от Русия е с вирусно заболяване.



Номер 9 в схемата Арина Сабаленка от Беларус елиминира Мария Сакари (Гърция) с 6:3, 6:0 за 53 минути. Китайката Сайсай Чжън победи седмата поставена Кики Бертенс (Нидерландия) с 3:6, 6:3, 6:4 за 2:10 часа. Китайката направи пробив в последния гейм на решаващия трети сет и затвори срещата с втория си мачбол. На четвъртфиналите Сайсай ще играе срещу Сабаленка. A delighted @Zheng_Saisai comes back to win, defeating Bertens 3-6, 6-3, 6-4. #QTO2020 pic.twitter.com/IjeCV6Xc9p — WTA (@WTA) 26 февруари 2020 г.



