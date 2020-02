Левандовски с контузия в коляното, аут е около 4 седмици

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски е получил контузия в левия си крак, заради която ще пропусне мачовете на баварците в следващите 4 седмици, съобщиха от клуба.

“Роберт Левандовски има фрактура на големия пищял при сухожилието на лявото си коляно, получена при вчерашната победа с 3:0 над Челси. Това показа днешното му изследване, направено от клубния лекар д-р Ханс-Вилхелм Мюлер-Волфарт. След 10-дневно обездвижване на крака чрез гипс, той ще започне възстановителен процес. Нападателят ще е извън игра за около четири седмици”, се казва в официалното съобщение.

Robert Lewandowski has scored more Champions League goals (11) and more Bundesliga goals (25) than any other player this season.



