Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) на два гейма от полуфинал в Европа (снимки

НОВОСИБИРСКИЙ «ЛОКОМОТИВ» ОБЫГРАЛ «ЛИНДЕМАНС» В ПЕРВОМ МАТЧЕ 1/4 КУБКА ЕКВ "Локомотив" в рамках 1/4 Кубка ЕКВ на домашней площадке обыграл бельгийский клуб "Линдеманс" со счётом 3:0 27:25; 25:16; 25:16). Ответный матч пройдёт в Бельгии 4 марта. Победитель противостояния в полуфинале второго по значимости еврокубка встретится с сильнейшим в паре петербургский «Зенит» -немецкий «Тироль». #clashes #compatriots #highlight #CEVCupM #quarterfinals #Локомотив #Новосибирск #КУБОК_ЕКВ #первыйматч #Волейбол

