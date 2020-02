Лилард може да се завърне за Портланд още тази седмица

Лидерът на Портланд Трейл Блейзърс Деймиън Лилард ще пътува с отбора си за предстоящите три гостувания срещу съперниците от Източната конференция Индиана, Атланта и Орландо. Плеймейкърът все още се възстановява от травма в адукторите, която го извади от участие в “Мача на звездите”. Надеждите на 29-годишния играч са да се завърне на паркета при неделното гостуване на Портланд срещу Атланта.

Source says Trail Blazers guard Damian Lillard will make 3-game trip to Indiana, Atlanta and Orlando but is expected to miss "a couple more games" with right groin strain.