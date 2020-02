ЛА Лейкърс проявява интерес към Дион Уейтърс

Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс ще проведе среща с бившия гард на Маями Хийт и понастоящем свободен агент Дион Уейтърс в понеделник, съобщава Крис Хейнс от Yahoo Sports. За последно Уейтърс бе трансфериран в отбора на Мемфис Гризлис като част от сделката, която прати Андре Игудала в Маями. “Гризлитата” не пожелаха да задържат Уейтърс в отбора си, което му позволи да стане свободен агент.

