Бен Симънс пропуска най-малко 2 седмици

Плеймейкърът на Филаделфия Бен Симънс ще отсъства от игра най-малко 2 седмици, съобщи журналистът Ейдриън Войнаровски от ESPN. 23-годишният гард напусна паркета още през първата четвърт в мача на Сиксърс срещу Милуоки, а причината е травма в областта на кръста. От Филаделфия не очакват Симънс да се възстанови напълно за 2 седмици, като състоянието му ще се оцени след изтичането им.

Ben Simmons will be re-evaluated in 2 weeks for nerve impingement in lower back, but there's little expectation that he'd be ready to return to lineup that soon, sources tell ESPN. Doctors are hopeful treatment can drive improvement, but Sixers are preparing to play without him.