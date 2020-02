НБА Стеф Къри се завръща в игра за Голдън Стейт 26 февруари 2020 | 15:06 - Обновена Прочетена 297 0



@StephenCurry30 gets in some pregame work at home! pic.twitter.com/nqd1r16xwJ — NBA (@NBA) February 26, 2020

Двукратният носител на наградата “Най-полезен играч” лекуваше контузия през последните 4 месеца. Гардът счупи ръката си на 30 октомври в мач срещу Финикс, като се наложи да се подложи на операция. Къри взе участие в едва 4 мача през настоящия сезон, в които вкара средно по 20.3 точки, взе 5.0 борби и подаде 6.5 асистенции.



