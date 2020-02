Григор Димитров: Тренирал съм повече от всички, защото не играх толкова мачове

Григор Димитров започна с победа участието си на турнира в Акапулко. Българинът не показа най-добрия си тенис, но се справи със сложните условия и Дамир Джумхур в два сета, като не изпусна инициативата в нито един момент от мача.

След края на срещата бившият №3 сподели:

“Хубаво е да започна с победа. Първият кръг е много коварен – условията на този корт са различни, особено със слънцето, което се прокрадва между палмовите дървета. Не беше лесно. Трябваше да запазя ниво, да съм възможно най-търпелив и това направих. Ще си почина и ще мисля за следващия мач, но съм развълнуван.“

И този път първата ни ракета получи великолепна подкрепа от трибуните и след сблъсъка отдели няколко думи за атмосферата:

Gotta keep a cool head in these conditions.@GrigorDimitrov #AMT2020 pic.twitter.com/GAfahLrunV