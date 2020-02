Бейзбол "Марлинс Парк" приема финала на Световната класика '21 26 февруари 2020 | 10:19 Прочетена 94 0



От световната конфедерация по бейзбол и софтбол обявиха, че в първата фаза на Световната класика '21 отборите ще бъдат разделени в четири групи по пет. Домакин на група A (9-13 март) ще бъде Тайван с два стадиона – "Интерконтинентал" в Тайчун и "Интернешънъл" в Таоюан. Група В (9-13 март) ще се играе в Япония на ст. "Токио Доум" в столицата, който ще приеме и два 1/4-финала (16-17 март).



Dates and locations announced for 5th World Baseball Classic: 9-23 March 2021



It will take place across Taichung and Taoyuan, Taiwan; Tokyo, Japan; and Phoenix and Miami, USA.



https://t.co/uwtSvnYSbb #worldbaseballclassic pic.twitter.com/x6vec2hZIu — WBSC (@WBSC) February 25, 2020

Другите два потока ще бъдат базирани в САЩ. Срещите от група С (13-17 март) ще се проведат на ст. "Чейс Фийлд" във Финикс, Аризона. А на "Марлинс Парк" в Маями, Флорида, ще се изиграят двубоите от група D (14-18 март), два 1/4-финала (19-20 март) и Финалната четворка (21-23 март).



Регламентът предвижда в груповата фаза отборите да се срещнат по веднъж всеки срещу всеки и най-добрите два тима да се класират за директните елиминации. 16 от участниците са отборите от предишното издание на Класиката през 2017 г.: шампионът САЩ, финалистът Пуерто Рико, бронзовият медалист Япония, Нидерландия, Доминиканска република, Израел, Куба, Венецуела, Австралия, Корея, Колумбия, Италия, Мексико, Тайван, Канада и Китай.



#BREAKING: Marlins Park will have an expanded role in the 2021 World Baseball Classic, including hosting the semifinals and championship game.



Story (that will be updated): https://t.co/a4AagIn6uw — Jordan McPherson (@J_McPherson1126) February 25, 2020

За другите четири места ще се борят 12 страни в предстоящите следващия месец квалификации в САЩ. От 12 до 25 март 2020 г. ст. "Кайно Ветеранс Мемориал" в Тусон, Аризона, ще бъде домакин на две групи по шест тима, които ще излъчат по два финалиста в схема на двойна елиминация.



В група 1 (12-17 март) битката ще е между Бразилия, Германия, Никарагуа, Пакистан, Франция и Южна Африка. В група 2 (20-25 март) са събрани Великобритания, Испания, Нова Зеландия, Панама, Филипини и Чехия.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 94

