БГ Футбол Херо осъди Иртиш 25 февруари 2020 | 21:10 - Обновена Прочетена 1199 0



копирано

Димитър Димитров - Херо е спечелил делото срещу казахстанския клуб Иртиш за неправомерно уволнение, съобщи в страницата си във Facebook адвокатът Радостин Василев. В момента 60-годишният роден специалист води Берое

"Голяма победа във ФИФА за Херо, за мен и за екипа на Vasilev & Co. Consulting! Благодарим за подкрепата на колегите от ASK Sport Solutions", пише Василев.

"Голяма победа във ФИФА за Херо, за мен и за екипа на Vasilev & Co. Consulting! Благодарим за подкрепата на колегите от ASK Sport Solutions", пише Василев.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1199

1