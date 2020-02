Очаквайте на живо: Григор Димитров - Дамир Джумхур

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров започва кампанията си в един от любимите си турнири - този от сериите АТР 500 в Акапулко. Първото препятствие на топ ракетата ни е босненеца Дамир Джумхур, който идва от квалификациите. Срещата ще започне в полунощ българско време и ще се излъчва по Макс Спорт 1.

Както е известно, Григор е шампион в Акапулко от 2014 година, а за последно игра там през 2016-а, съответно няма точки за защитаване. Миналата година той имаше желание да се включи, но контузията в рамото му попречи.

Димитров е седми поставен в основната схема и при успех над Джумхур ще се изправи срещу французина Адриан Манарино, който елиминира втората ракета на Великобритания Камерън Нори. Гришо може да срещне на четвъртфиналите добрия си познайник Стан Вавринка, а също така е в половината на водача в схемата и фаворит за отличието Рафаел Надал.

Това ще бъде пети сблъсък между Григор и Джумхур, като българинът засега неизменно побеждава, но обикновено мачовете са много оспорвани и само последният им във Виена миналият сезон бе решен в два сета. Шампионът от 2014-а няма загуба в първия кръг на турнира, а от началото на 2020-а е със съотношение 4-4 (победи-загуби), докато босненецът няма успех в основна схема.