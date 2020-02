Промяна в часа на първия двубой на Григор Димитров

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров започва кампанията си в турнира от сериите АТР 500 в Акапулко с мач срещу квалификанта Дамир Джумхур. Беше обявено, че те ще излязат на корта около 4 сутринта в сряда българско време, но има промяна в програмата, която може би е по-позитивна за родните фенове на Гришо.

Новият час на двубоя между българина и босненеца е в полунощ (вторник срещу сряда), като е първи в програмата на корт Grandstand. Има вероятност промяната да е продиктувана от отмяната на двубоите Райли Опелка - Квон и Александър Зверев - Джордан Томпсън.

@GrigorDimitrov @Taylor_Fritz97 Fun to watch the two of you! pic.twitter.com/Wloqn9qcV6