Кроос: Твърдяха, че с Реал М е свършено, но ние сме като Федерер

“През миналия сезон мнозина от нас не се представиха по най-добрия начин. След три поредни успеха в Шампионската лига на нас ни отне време да се адаптираме към ситуацията, в която няма да има онези 40-50 гола на







“Белите” се стабилизираха в изявите си и до миналия кръг бяха лидери в Ла Лига. Германският национал отчете и приноса на президента Флорентино Перес. “Той винаги се е справял с проблемите без никакво безпокойство. Ключът е да запазиш спокойствие и да продължиш да работиш. Много е по-лесно, ако не се изнервяш, когато проблемите са на главата ти. В Германия не бях свикнал да бъда толкова често прегръщан от президента и останалите хора от клуба. Това е испанският манталитет”, продължи световният първенец от Рио де Жанейро.



Опитният халф не крие, че е възхитен от работата си с

Кроос се върна към лятото на 2014-а година, когато напусна Мюнхен в посока Мадрид. “Тогава



Утре Реал стартира елиминационните си битки в ШЛ, където съперник на 1/8-финалите е



