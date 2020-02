Адвокат: Пулев може да има забрана да влиза в САЩ

Кубрат Пулев е трябвало да притежава работна виза – или О-1 за спортен талант или Р-1 за атлети, признати в цял свят. Това обясни имиграционният адвокат Кристина Крилчев, която практикува в Лас Вегас. Пулев обаче имал В-1/В-2 – туристическа или бизнес виза, която източници на BG VOICE казаха, че получил през 2015 г. когато придружава бившата си приятелка Андреа за нейно турне в САЩ.

Това е причината имиграционните власти на САЩ да не допуснат претендента за световната титла да влезе в страната в събота. Докато всичко това излизаше в медиите, Пулев обясняваше в телефонни интервюта за двете най-големи телевизии, че е в САЩ. А всъщност вече е бил на летището в Истанбул след като имиграционните власти го депортират с полет на Турските авиолинии.

Има два варианти – имиграционните власти само да са му отнели туристическата виза или към това да са му дали 5-годишна забрана да влиза в САЩ, което е по-вероятно като се има предвид, че е бил отстранен по бързата процедура (expedited removal)”, обясни адвокат Крилчев.

Пулев едва ли някога повече ще получи туристическа виза, но може да кандидатства за работна. “Ако има 5-годишна забрана обаче всеки път като иска да влезе в страната ще трябва да кандидатства за специален waiver в този период”, обясни Крилчев. Такъв е и случаят с фолк певицата Деси Слава, която преди месец не успя да се качи на самолета за САЩ именно защото нямаше този waiver. Тя има доживотна забрана да влиза в САЩ по същата причина като Пулев – опит за работа с туристическа виза.

Случаят на Пулев е показателен за всички, които идват в САЩ на туристическа виза. Имиграционните власти, особено в ерата на Тръмп, са много по-взискателни и гледат под лупа идващите в САЩ. “Те първо трябва да да сигурни, че при предишни посещения не са пресрочили разрешения престой. Второ, ако бъдат спрени за втора, допълнителна проверка, трябва да потвърдят, че нямат намерение да остават повече от това, което са обявили когато са кандидатствали за виза – например, ако поканата към тях казва, че те идват за два месеца, те трябва да потвърдят, че идват за два месеца”, обясни адвокат Крилчев.

Sources: Kubrat Pulev was deported from the U.S., to Bulgaria tonight due to a visa issue. He was boarding a flight from Chicago to Las Vegas to attend #WilderFury2. Pulev set to challenge Anthony Joshua for three heavyweight titles in the U.K., in June.