Крайдър продължи договора си с Ню Йорк Рейнджърс

Рейнджърс обаче загубиха един играч в опитите да достигнат до уайлдкард квотите в Източната конференция, след като руският вратар Игор Шестьоркин е пукнал ребро при автомобилно произшествие в Бруклин, обяви клубният президент Джон Дейвидсън. Това обаче ще открие повече възможности за игра за руснака с български произход Александър Георгиев.

Full statement from John Davidson on Shesterkin, Buchnevich and Kreider's extension: pic.twitter.com/dfV9fUanT2 — New York Rangers (@NYRangers) 24 февруари 2020 г. Павел Бухневич също е бил в управляваната от Шестьоркин кола. Според Дейвидсън, двамата са били третирани от клубните лекари в местна болница. Той добави, че хокеистите "са уплашени", но не са претърпели "значителни контузии и за тях ще бъде преценявано ден за ден".



