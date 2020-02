Гледайте на живо! Хиляди се сбогуват с Коби Брайънт

Днес е денят, в който баскетболните фенове ще си вземат последно сбогом с една от най-големите легенди в историята на играта с оранжевата топка - Коби Брайънт. Бившият гард на Лос Анджелис Лейкърс загуби живота си в катастрофа с хеликоптер на 26 януари. Трагедията отне живота на още 8 души, а сред тях бе и една от дъщерите на Брайънт - Джиана.

The scene outside Staples Center is taking shape ahead of the memorial service for Kobe and Gianna Bryant. https://t.co/yCNe7NZ7M6