Джокович с експресна победа, говори за Федерер

Световният номер 1 и носител на 17 титли от “Големия шлем” Новак Джокович не загуби излишни време и енергия при категоричната си победа с 6:1, 6:2 над Малек Жазири в първия си двубой от тенис турнира от сериите АТР 500 в Дубай.

14 and 0 @DjokerNole remains unbeaten in 2020, cruising to a 6-1 6-2 win over Jaziri to reach the #DDFTennis 2nd round! pic.twitter.com/VsGwm6PvOt — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2020

По-интересното около участието на Ноле в турнира обаче бяха коментарите му по адрес на Роджър Федерер, който преди няколко дни изненадващо обяви, че ще оперира дясното си коляно и ще се завърне чак за сезона на трева.

This is priceless



Malek Jaziri's reaction to being drawn against No. 1 seed @DjokerNole at the @DDFTennis... pic.twitter.com/oMXcMTgJ0D — ATP Tour (@atptour) February 22, 2020

“Бях изненадан, честно казано. Той ми изглеждаше с физически проблеми по време на нашия полуфинален сблъсък в Австралия, но към онзи момент никой не можеше да каже колко точно е сериозна контузията му. Не обичам да виждам никой в такова положение, да се оперира… случвало ми се е и на мен. Знам, че за лекарите, процедурата е рутинна, но за играчите създава и психологическа драма. Тъжно ми е, че Роджър и Кевин Андерсън се подлагат на такива операции, надявам се скоро да ги видим отново. Роджър си е Роджър, спортът има нужда от него”, сподели Джокович.

Срещу Жазири великият сърбин спечели 14-ата си победа в 14-те си двубоя от началото на 2020 година. Следващият му опонент ще бъде Филип Колшрайбер, който елиминира Мохамед Сафуат с 4:6, 6:4, 6:0.