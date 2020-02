Красота и класа! Това се казва перфектна стрелба! (видео)

Доротея Вирер се превърна в последните две години в красивото лице на световния женски биатлон. И действително италианката впечатлява далеч не само с външния си вид. 29-годишниата състезателка спечели през миналата година Световната купа, а през настоящия сезон е лидер в генералното класиране за Големия кристален глобус със стабилна преднина от над 100 точки пред пред втората в подреждането Хана Йоберг (Швеция).

