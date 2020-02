Бокс От Уайлдър зависи дали Джошуа vs. Пулев ще е през юни 24 февруари 2020 | 17:13 Прочетена 1565 0



Промоутърът на Антъни Джошуа - Еди Хърн - не спира да говори за евентуален мегасблъсък за обединяване на всичките световни титли в тежка категория между клиента му и новия крал в дивизията Тайсън Фюри, който спечели с ТКО срещу досегашния шампион Дионтей Уайлдър в неделя сутрин. За пореден път Хърн се отнесе пренебрежително към Кубрат Пулев и заяви, че той може да бъде “прескочен” от AJ, за да се проведе по-бързо обединяващия дуел Джошуа - Фюри. Разковничето e Дионтей Уайлдър и това дали той ще се възползва от клаузата за реванш с новия носител на пояса на Световния боксов съвет. Също така Хърн обяви с категоричност, ще Джошуа би нокаутирал Кобрата, ако се изправи срещу него. Eddie Hearn has promised to arrange a unification fight between Tyson Fury and Anthony Joshua.



Read more: https://t.co/uK9MYbAzbS pic.twitter.com/ELxLGBR7uj — BBC Sport (@BBCSport) February 24, 2020 “Намираме се в уникална историческа позиция, защото Великобритания контролира тежка категория. Ние сме на върха, а само преди няколко месеца всички пояси бяха притежание на САЩ и Мексико. Сега Фюри държи титлата на Световния боксов съвет и на списание “Ринг”, а Джошуа - всички останали (IBF, IBO, WBA, WBO). Ние сме кралете на тежката категория, затова ще направим всичко възможно да организираме обединяващ мегасблъсък между Джошуа и Фюри. "IT WILL HAPPEN"@EddieHearn "promises" a fight between @anthonyfjoshua and @Tyson_Fury



Read more: https://t.co/dOdE7i6QVq pic.twitter.com/tv2AlU5Qu8 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 24, 2020 И двата лагера искат това да се случи и ще направят всичко възможно да го организират. Разковничето е Уайлдър и следващото му решение - ще активира ли клаузата за реванш с Фюри или няма? На мен ми се иска да не го направи, за да направим Джошуа - Фюри още през юни. Логиката подсказва, че Уайлдър ще приеме реванша, защото иначе може и никога да не получи нов шанс. Ако Уайлдър активира клаузата, няма да има проблем, но трябва да направим Джошуа - Фюри тази година, за да не губим инерция. Боб Аръм е мениджър и на Пулев, и на Фюри, така че няма да има проблем да накараме Пулев да изчака. Ако има трети сблъсък, Фюри отново ще победи Уайлдър, а Джошуа ще прати в безсъзнание Кубрат Пулев през юни. Тогава през ноември-декември ще направим Джошуа - Фюри, но трябва да е тази година”, категоричен е Хърн пред Sky Sports.

