Президентът на Юве: Би било ерес да не мислим за Гуардиола, но сме доволни от Сари

Президентът на Ювентус Андреа Аниели коментира дали мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще поеме отбора след края на сезона. Както е известно, “гражданите” бяха наказани да не участват в Шампионската лига през следващите две кампании, а настоящият наставник на “бианконерите” Маурицио Сари е критикуван заради техния стил на игра.

“Би било ерес да не мислим за Гуардиола. В този момент от живота си той е щастлив там, където е, така че е малко вероятно да напусне мястото, където се чувства комфортно. Ние обаче сме доволни от Сари. При него започнахме тригодишен проект, а силата на дадена идея си проличава с нейното развитие през времето. Искахме Сари и получихме Сари”, коментира Аниели пред Radio24.

