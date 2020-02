Аниели за Юве - Интер: Приоритет е общественото здраве, ще се съобразим с взетото решение

Президентът на Ювентус Андреа Аниели коментира възможното провеждане на Дербито на Италия срещу Интер в неделя пред празни трибуни на “ Алианц Стейдиъм ” заради разразилата се епидемия от коронавирус на Апенините.

“В момента приоритетът е опазването на общественото здраве. Поддържаме непрекъснат контакт с властите, но каквото и решение да бъде взето, най-важно е да се защити здравето на обществото. Заповедта за затварянето на публични места изтича в събота вечер, така че за момента теоретично ще играем пред фенове. На първо място обаче е общественото здраве и ако бъде решено да играем при затворени врата, ще знаем, че това е най-добрия избор. Би било трудно да се прекъсне сезона. Програмата е запълнена, като късния старт на първенството и коледната почивка също повлияха за това. Мачът да се изиграе на друг стадион? Това ще е изключително сложно”, заяви Аниели пред Radio24.

