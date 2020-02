Снукър След 24 години и Майкъл Холт е ранкинг шампион 24 февруари 2020 | 14:19 Прочетена 252 0



Майкъл Холт спечели първа ранкинг титла по снукър в 24-годишната си кариера, след като победи Юлон Жоу на финала на Shoot Out. 41-годишният англичанин от Нотингам се извади от вечната дискусия за “най-добрия състезател без ранкинг трофей”, макар да го направи с триумф в нестандартния формат на Shoot Out-a. Миналата година той отстъпи в същия финал на Тепчая Ун-Ну, но сега грабна голямата награда от 50 000 паунда. 24 years of hunting for a ranking title... over!



There's a few extra benefits to @hitmanholt's @BetVictor Shoot Out triumph too... #ClockIsTicking #BVEuroSeries pic.twitter.com/TnjStviwBn — World Snooker Tour (@WeAreWST) February 23, 2020 Любопитното е, че Shoot Out никога не е бил печелен от играч от топ 16 на световната ранглиста. Световният номер 41 Холт продължава тази тенденция, започната с дебютното издание на турнира през 2011 (от 2017-а е ранкинг). Оттогава досега победители станаха: Найджъл Бонд, Бари Хоукинс, Мартин Гулд, Доминик Дейл, Майкъл Уайт, Робин Хъл, Антъни Макгил, Михаел Георгиу, Тепчая Ун-Ну и сега Холт. Вероятно най-големият бонус за Холт е класирането му за силния турнир през следващата седмица - “Шампионата на играчите”. Той измести Рони О’Съливан от схемата в турнира в Саутпорт и така Ракетата няма да може да защитава титлата си от миналата година. "I should have done it earlier, to be honest!" @hitmanholt ends a 24-year wait for a ranking title at the Snooker Shoot Out #ClockIsTicking pic.twitter.com/q45acZXe99 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 23, 2020 Холт е почти сигурен участник и в “Шампион на шампионите” през ноември. Китаецът Жоу ще се утеши с 20 хиляди паунда, като продължава стремежа си за първа ранкинг титла. Прогресът обаче му е очевиден, защото миналият месец отстъпи на Нийл Робъртсън във финала на Европейския Мастърс.

