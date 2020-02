Братята Брайън продължават да пишат история

Братята Брайън продължават дапишат история в тениса. Боб и Майк Брайън спечелиха за шести път титлата на двойки на турнира в Делрей Бийч. 41-годишните близнаци надвиха с 3:6, 7:5, 10-5 на финала Люк Бембридж (Великобритания) и Бен МакЛахлан (Япония).

Finishing in STYLE @Bryanbros and @Bryanbrothers capture their 6th #DBOpen title with a 3-6, 7-5, [10-5] victory over McLachlan/Bambridge!



This marks the Bryans 119th title together as a team... pic.twitter.com/bpgmTtphdO