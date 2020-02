Лека атлетика Дуплантис отново над 6 метра, пак атакува световния рекорд 24 февруари 2020 | 12:04 - Обновена Прочетена 93 0



копирано





По-рано през месеца Дуплантис първо постави световен рекорд от 6.17 м в Торун, а седмица след това коригира постижението си до 6.18 м в Глазгоу. Миналата седмица пък 20-годишният талант спечели надпреварата в Лиевен с 6.07 м. С постижението си от Клермон-Феран Дуплантис стана първият мъж в историята, който успява да премине над 6 метра в пет последователни състезания в зала.



View this post on Instagram A post shared by Renaud Lavillenie (@airlavillenie) on Feb 23, 2020 at 11:54am PST Втори в Клермон-Феран при мъжете се нареди организаторът на надпреварата и бивш световен рекордьор в дисциплината Рено Лавийени с 5.94 метра, а трети остана двукратният световен шампион на открито Сам Кендрикс с 5.87 м.



Първото място в Клермон-Феран при жените извоюва американката Санди Морис с 4.80 м, а тройката допълниха кубинката Ярислей Силва и словенката Тина Сутей с по 4.74 м.





Новият световен рекордьор в овчарския скок при мъжете Арманд Дуплантис отново предложи зрелищни емоции на любителите на леката атлетика. 20-годишният швед, който е роден в САЩ, спечели надпреварата “Всички звезди на овчарския скок” в Клермон-Феран вчера с постижение от 6.01 метра. Той обаче отново направи опит за трети световен рекорд от началото на година, като качи летвата на 6.19 метра.По-рано през месеца Дуплантис първо постави световен рекорд от 6.17 м в Торун, а седмица след това коригира постижението си до 6.18 м в Глазгоу. Миналата седмица пък 20-годишният талант спечели надпреварата в Лиевен с 6.07 м. С постижението си от Клермон-Феран Дуплантис стана първият мъж в историята, който успява да премине над 6 метра в пет последователни състезания в зала.Втори в Клермон-Феран при мъжете се нареди организаторът на надпреварата и бивш световен рекордьор в дисциплината Рено Лавийени с 5.94 метра, а трети остана двукратният световен шампион на открито Сам Кендрикс с 5.87 м.Първото място в Клермон-Феран при жените извоюва американката Санди Морис с 4.80 м, а тройката допълниха кубинката Ярислей Силва и словенката Тина Сутей с по 4.74 м. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 93

1