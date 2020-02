Бейзбол MVP в Световните серии редовно участвал инкогнито в родео 24 февруари 2020 | 09:22 Прочетена 36 0



30-годишният бивш най-полезен играч (MVP) в Световните серии (2014) признава, че практикува хобито си инкогнито много често. Включително миналия март, два дни преди да хвърля за Сан Франциско Джайънтс в Кактусовата лига от пролетните тренировки на МЛБ.



This is not a joke:



Madison Bumgarner has been competing in rodeo events under the alias Mason Saunders and even won $26,560 in a team-roping competition in December.https://t.co/KpnaaR4LE7 — Sportsnet (@Sportsnet) February 24, 2020

Бумгарнър споделя, че мята ласо от 15-годишна възраст и вече го прави толкова дълго, че "това просто е част от същността ми". Мед Бум обяснява, че е измислил псевдонима "Мейсън Сондърс", като е съкратил малкото си име и е добавил моминската фамилия на съпругата си.



"Да има как жена ми да се обръща към мен, когато сме на публично място, за да не ме разпознават хората. Но вие сега ще развалите всичко", казва Медисън пред The Athletic.







Снимки на Мейсън Сондърс са публикувани във Фейсбук профила на "Ранчо Рио" в Уикънбърг, Аризона. Бумгарнър отрича широко разпространения слух, че е подписал с Дайъмъндбекс "само за да е близо до конете си", но не крие, че "това е от полза". Също така казва, че след края на бейзболната си кариера може да се заеме професионално с родео.



Тази зима трикратният шампион със Сан Франциско (2010, 2012, 2014) подписа 5-годишен договор с Аризона (2020-2024) на стойност $85 млн. Сделката беше финализирана през декември, около две седмици след спечеленото от питчера състезание с ласо в Уикънбърг.



