Изгониха Неймар в исторически мач за Кавани (видео)

Пари Сен Жермен постигна 21-а победа за сезона в Лига 1, след катосе наложи над гостуващия Бордо с 4:3 в последна среща от 26-ия кръг. Маркиньос се отличи с два гола за тима на Томас Тухел, а бразилската звезда Неймар получи червен картон в 92-ата минута.

ПСЖ е лидер в класирането с 65 точки, а Бордо остава на 12-а позиция с 35.

Edinson Cavani becomes the first-ever player to hit 200 goals for PSG pic.twitter.com/gkvVTO9n1M