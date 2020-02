Халф, собственост на Интер: Платиха 40 милиона, за да ме купят, а се отнасяха с мен като с дете

Халфът Жоао Марио , който е собственост на Интер , отправи остри критики към клуба за отношението му към него. Европейският шампион с Португалия пристигна на “ Джузепе Меаца ” през лятото на 2016 г. за 40 млн. евро, заплатени на Спортинг (Лисабон), но не успя да се превърне във важна част от отбора. В момента той играе под наем в Локомотив (Москва) , а преди това беше преотстъпен и в Уест Хам

“Не можех да тренирам или да играя в контроли като всички други. Тренирах самостоятелно с Мауро Икарди. Не разбирам тяхната позиция, защото платиха 40 млн. евро, за да ме купят, а се отнасяха с мен като с дете от дубъла или юношеския тим. Беше презрително. Озовах се в по-малко стабилен клуб от Спортинг с голямо объркване, треньорски смени и лошо организиран сезон. Съжалявам, че повече неща се случиха извън терена, отколкото на него”, заяви Марио пред португалския “А Бола”.

