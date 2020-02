Зимни спортове Марте Олсбу Рьозеланд с 5-а титла и 7-и медал на СП в Антхолц, Милена Тодорова 28-а в масовия старт 23 февруари 2020 | 15:10 - Обновена Прочетена 390 0



Milena Todorova at her first World Championships #Antholz2020



#27 Sprint

#18 Pursuit

#17 Individual

#28 Mass start



She became 22 in January. pic.twitter.com/vWeIWGN6Bh — Krasimir (@lobdowntheline) February 23, 2020 Българката допусна 7 грешки в четирите стрелби и финишира на 4:20.2 минути след победителката Марте Олсбу Рьозеланд от Норвегия.



Това бе последен старт от шампионата при жените, като титлата е 5-а за Рьозеланд и общо 7-и медал за нея от шампионата, с което тя стана първата биатлонистка с подобно постижение от едно световно първенство.



Тя има златни медали в спринта, щафетата жени, смесената щафета, индивидуалната смесена щафета и масовия старт, както и бронзови отличия в преследването и индивидуалната дисциплина на 15 км.



Норвежката сбърка два пъти в стрелбата в масовия старт и успя да навакса изоставането си в последния километър, като спечели старта с време 39:14.0 минути.

The two best women of #Antholz2020 going up against each other on the last loop.



It is fair to say that Marte Olsbu Roeiseland is the "queen" of the 2020 Championships! pic.twitter.com/a8sIydJNgp — Valera Patotski (@ValeraPatotski) February 23, 2020

Втора остана двукратната шампионка от Антхолц Доротея Вирер от Италия с три пропуска на огневия рубеж и изоставане от 20,7 секунди. Трета е шведката Хана Йоберг също с три грешки в стрелбата и изоставане от 26,1 секунди.

Marte Olsbu Roeiseland is the new mass start world champion in #antholz2020, check out where your favourite finished.

Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/3UGWBZogYx — IBU World Cup (@IBU_WC) February 23, 2020

Състезанието е валидно и за Световната купа. В генералното класиране след 17 от общо 24 старта за сезона води Доротея Вирер (Италия) със 719 точки, пред Хана Йоберг (Швеция) с 613 точки, Тирил Екхоф (Норвегия) с 607 точки и други.



Милена Тодорова е 49-а с 67 точки, а Даниела Кадева е 88-а с 5 точки.



Световното първенство в Антхолц приключва с мъжкия масов старт по-късно днеус.



Класиране масов старт, жени:

1. Марте Рьозеланд (Норвегия) - 39.14,0 минути (2 грешки в стрелбата)

2. Доротея Вирер (Италия) - на 20,7 секунди (3)

3. Хана Йоберг (Швеция) - на 26,1 (3)

4. Моника Старега (Полша) - на 29,1 (2)

5. Жулия Симон (Франция) - на 45,1 (2)

6. Екатерина Юрлова-Перхт (Русия) - на 52,0 (2)

- - - -

