Тайсън Фюри шокира с постъпка (видео + снимки)

Tyson Fury licked Deontay Wilder's neck



Stream #WilderFury2 on ESPN+ https://t.co/mqDaw58TJa pic.twitter.com/DfriGkwcSR — ESPN (@espn) February 23, 2020

31-годишният Фюри направи така, че след мача всички да говорят за него. Една от причините това да е факт стана шокиращата му постъпка в развоя на битката. При един от клинчовете между двамата Циганския крал облиза стичащата се по врата кръв на Уайлдър. Това се случи в 6-ия рунд, а кадрите започнаха да се разпространяват из мрежата, обикаляйки цял свят и предизвиквайки дискусии. Tyson Fury tastes Deontay Wilder’s blood in the middle of lopsided TKO win - https://t.co/rNCo7qcrG1 — World of MMA (@worldofmma) February 23, 2020 Тайсън Фюри победи Дионтей Уайлдър на негова територия в Лас Вегас, отмъквайки му най-ценния пояс - на Световния боксов съвет WBC. Циганския крал не само изпълни заканата си да се върне на върха, а и поднесе голямо зрелище на феновете.31-годишният Фюри направи така, че след мача всички да говорят за него. Една от причините това да е факт стана шокиращата му постъпка в развоя на битката. При един от клинчовете между двамата Циганския крал облиза стичащата се по врата кръв на Уайлдър. Това се случи в 6-ия рунд, а кадрите започнаха да се разпространяват из мрежата, обикаляйки цял свят и предизвиквайки дискусии.

