Популярният журналист Майк Копинджър твърди, че Кубрат Пулев е бил депортиран от САЩ. Причина за проблема са неуредици с визата на най-добрия български боксьор. Това се е случило непосредствено преди големия реванш между Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри.

Кобрата пътувал от Чикаго за Лас Вегас, където в емблематичната зала „Градината“ се проведе боксовият спектакъл.

Няма информация дали изобщо Кубрат е бил допуснат да излети за Вегас, преди да бъде върнат в България. Знае се, че е пропуснал да гледа на живо двама от евентуалните си бъдещи съперници в тежка категория.

Sources: Kubrat Pulev was deported from the U.S., to Bulgaria tonight due to a visa issue. He was boarding a flight from Chicago to Las Vegas to attend #WilderFury2. Pulev set to challenge Anthony Joshua for three heavyweight titles in the U.K., in June.