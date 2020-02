Хаос в ъгъла на Уайлдър довел до хвърлянето на кърпата

Уайлдър, очаквано, никак не беше очарован от решението, както са повечето бойци (които са в достатъчно адекватно състояние, за да разберат какво се случва). Още повече, че той беше притиснат в ъгъла на ринга от опонента си, но се защитаваше интелигентно и дори контрираше ударите на Фюри в този момент. Все пак, трябва да се отбележи, че в съдийските карти Циганския крал е имал сериозно превъзходство в резултата, а и вече бе пратил съперника си два пъти в нокдаун.



Ето обяснението за хвърлянето на кърпата на главния треньор на Уайлдър - Джей Диас:



"Аз съм главният треньор и обикновено главният треньор е начело на ъгъла на боксьора по време на мач. При нас обаче структурата прилича повече на американския футбол, където има главен треньор, но решенията се взимат от координатора на атаката и координатора на защитата. Марк (Марк Бриланд, помощник-треньор) каза в един момент, че обмисля да хвърли кърпата по време на мача, още не беше седмия рунд. Аз му казах веднага да не го прави. В седмия рунд обаче той просто я хвърли, не знам защо, не сме го обсъдили още, но ще говорим по темата.





Tyson Fury won every round on all three judges' scorecards against Deontay Wilder in tonight's rematch. pic.twitter.com/QXplhaaRBv

Самият Уайлдър също изрази съжалението си за това решение, като още на ринга секунди след края на битката бе хванат от камерите да пита "защо го направи". Хвърлянето на кърпата очевидно не е било дори обсъдено сериозно от треньорите по време на битката, а и в нито една от паузите между рундовете не се чу някой да пита в прав текст Уайлдър как се чувства и дали може да продължи.

“Why did you do that? Why did you do that?” @BronzeBomber asks his corner why they threw in the towel. #WilderFury2 pic.twitter.com/TmPRXOYghZ