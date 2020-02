Тенис Тийм не успя да измести Федерер в ранглистата след загуба на 1/4-финалите в Рио 23 февруари 2020 | 09:51 - Обновена Прочетена 157 0



копирано





"Това е невероятно! За мен е просто сбъдната мечта да играя срещу него и да го победя. Той е невероятен тенисист и в момента изпитвам неописуеми емоции", каза италианецът след срещата, която беше прекратена заради дъжд в петък при 2:1 в полза на Тийм във втория сет.

Gianluca Mager veio do qualifying e vai para as semifinais do #RioOpen sem perder nenhum set. Que campanha do italiano! https://t.co/uECcCyFLBZ — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2020

Турнирът в Рио е първи за Тийм от откритото първенство на Австралия насам и загубата на форма си пролича ясно. Магер задържа подаването си в първите три гейма и получи шанс да затвори срещата при 5:4, когато обаче допусна пробив за Тийм. При втория си шанс обаче италианецът изстреля поредни печеливши удари и завърши срещата с мощен ас за 7:5.



Полуфиналите в Рио също са отложени за по-късно днес заради дъжд. В първия Магер води със 7:6(4), 3:3 на Атила Балаш (Унгария), а в другия Кристиан Гарин (Чили) и Борна Чорич (Хърватия) играят при 6:4, 4:4. What a win by Gianluca Mager!



The Italian defeats top seed Dominic Thiem, 7/6(4) 7/5, and will play the first ATP Tour semifinal of his career. #RioOpen pic.twitter.com/SrYNy1J4G5 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2020 Поставеният под №1 Доминик Тийм (Австрия) пропусна възможност да измести Роджър Федерер (Швейцария) от третото място в световната ранглиста по тенис за мъже, след като загуби с 6:7(4), 5:7 срещу квалификанта Джанлука Магер (Италия) късно снощи в четвъртфинален мач от турнира в Рио де Жанейро."Това е невероятно! За мен е просто сбъдната мечта да играя срещу него и да го победя. Той е невероятен тенисист и в момента изпитвам неописуеми емоции", каза италианецът след срещата, която беше прекратена заради дъжд в петък при 2:1 в полза на Тийм във втория сет.Турнирът в Рио е първи за Тийм от откритото първенство на Австралия насам и загубата на форма си пролича ясно. Магер задържа подаването си в първите три гейма и получи шанс да затвори срещата при 5:4, когато обаче допусна пробив за Тийм. При втория си шанс обаче италианецът изстреля поредни печеливши удари и завърши срещата с мощен ас за 7:5.Полуфиналите в Рио също са отложени за по-късно днес заради дъжд. В първия Магер води със 7:6(4), 3:3 на Атила Балаш (Унгария), а в другия Кристиан Гарин (Чили) и Борна Чорич (Хърватия) играят при 6:4, 4:4.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 157

1