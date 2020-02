Овечкин влезе в "Клуб 700" на НХЛ (видео)

Руснак стана 8-ият играч с поне 700 гола в националната хокейна лига.

Капитанът на Вашингтон Александър Овечкин вкара срещу Ню Джърси. Нападателят е вторият най-млад, получил членска карта за "Клуб 700". №8 на столичани го направи на 34 г. и пред него е само легендата и рекордьор Уейн Грецки. Канадецът достигна границата на 29 г.

Welcome to the 700 CLUB, Alex Ovechkin! @Capitals | #WSHvsNJD pic.twitter.com/eGK00iUgr8