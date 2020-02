Бокс Уайлдър разочарован, че от ъгъла му хвърлиха кърпата 23 февруари 2020 | 08:12 - Обновена Прочетена 5510 0



“I just wish that my corner would’ve let me go out on my shield. I’m a warrior. That’s what I do.”



Deontay Wilder after losing to Tyson Fury. #WilderFury2 pic.twitter.com/5QpChJgjK8 — ESPN (@espn) February 23, 2020 Дионтей Уайлдър (42-1-1, 41 КО) записа първа загуба в кариерата си и загуби шампионската титла в тежка категория на Световния боксов съвет, след като в седмия рунд на дългоочаквания реванш с Тайсън Фюри (30-0-1, 21 КО) от ъгъла му хвърлиха кърпата. Циганския крал спечели с ТКО след тотална доминация на ринга срещу Бронзовия бомбардировач, който бе пратен два пъти в нокдаун, а още след първия такъв във втория рунд изглеждаше дисбалансиран и изтощен. Самият американец съжали, че от ъгъла му са решили да го избавят преждевременно от още физически наранявания и така го лишиха от възможността да опита да направи обрат с поразяващата си дясна ръка. AND. THE. NEW!@Tyson_Fury stops Deontay Wilder in the 7th round, is now the WBC and Lineal Heavyweight champion of the world, and the one true king. #WilderFury2 pic.twitter.com/0Zeu98wRPG — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

"Добре съм, случват се такива неща. По-добрият боец днес победи. Но екипът ми, хората с мен... щеше ми се да ме оставят да довърша битката. Бях готов да напусна на носилка, аз съм боец и това е работата ми. Имах много проблеми преди този двубой, кракът ми не беше наред, много неща ми се случиха, но не търся оправдание. Той (Тайсън Фюри) направи каквото трябваше и нямам оправдание, ще се завърна по-силен", каза вече бившият шампион на Световния боксов съвет, който се провали в рекордната 11-а защита на пояса си.

