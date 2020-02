ММА Дан Хукър изпрати "Ирландския дракон" Пол Фелдър в пенсия със загуба (видео) 23 февруари 2020 | 06:45 Прочетена 152 0



копирано

Дан Хукър победи Пол Фелдър с разделено съдийско решение в главния двубой от UFC Fight Night 168 в Оуклънд, Нова Зеландия. Още в първия рунд Хукър успя да нанесе тежки поражения на дясното око на Фелдър, което предопредели в известна степен изхода на срещата срещу Ирландския дракон. Във втория рунд двамата бойци заложиха на кикбокса. Пораженията на окото не попречиха на Фелдър да е активен, но Хукър успяваше да го неутрализира, което направи работата на съдиите много трудна. NO QUESTION.



(@ToyoTires) #UFCAuckland pic.twitter.com/LkPDTNPEgl — UFC (@ufc) February 23, 2020 Агресията на Фелдър дори наклони везните в негова полза, а в драматичния пети рунд двамата бяха равни. Хукър постигна тейкдаун в последната минута, което се оказа и решаващо за успеха му. Това беше най-голямата победа в кариерата на Хукър до този момент, докато Фелдър обяви, че ще се оттегли от октагона след загуба. Той призна преди боя, че иска да обръща повече внимание на дъщеря си, а след мача потвърди решението си. След това и двамата бойци посетиха болница, тъй като не бяха в добро състояние. Standing O for these two tonight #UFCAuckland pic.twitter.com/6tp6K2KF5t — UFC (@ufc) February 23, 2020 Другите резултати от основната файт карта:



Джими Крут победи Михал Олексейчук със задушаване (кимура) в първи рунд.

Маркъс Рожерио де Лима нокаутира Бен Сосоли в първи рунд

Брад Ридъл победи с разделено съдийско решение Магомед Мустафаев

Ян Шяонан победи Каролина Ковалкиевич с единодушно съдийско решение





Джими Крут победи Михал Олексейчук със задушаване (кимура) в първи рунд.Маркъс Рожерио де Лима нокаутира Бен Сосоли в първи рундБрад Ридъл победи с разделено съдийско решение Магомед МустафаевЯн Шяонан победи Каролина Ковалкиевич с единодушно съдийско решение

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 152

1