Белогорие не затрудни Зенит пред 6200 зрители в Санкт Петербург (видео)

#ТуомасСаммелвуо - На результат сегодняшнего матча не нужно обращать особенное внимание. Я убежден – в квалификационном раунде против «Белогорья» будет тяжело любому клубу из первой шестерки. #ЛукашДивиш - Обстановка на наших домашних играх – просто удивительная. При этом Петербург оправдывает звание культурной столицы. Наши болельщики громко и здорово выражают свои эмоции – но при этом никогда не позволят себе даже намека на обидный или оскорбительный выпад в адрес соперника. Это здорово! #ЗенитБелогорье

A post shared by ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) (@vczenitspb) on Feb 22, 2020 at 10:22am PST