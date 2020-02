Салпаров спечели дербито със Скримов в Русия (видео)

View this post on Instagram

ПОБЕДА Матч «Енисей» - «Газпром-Югра» завершился со счетом 1:3 в нашу пользу! Более детально об итогах игры вы можете узнать из статистики матча #газпромюграенисей #енисейгазпромюгра #толькопобеда #чемпионатроссии

A post shared by ВК "Газпром-Югра" (@vc_gazprom_ugra) on Feb 22, 2020 at 5:21am PST