Зенит пак излъга Локо на Константинов! Вербов смени Соколов и това донесе успеха на тима от Казан (видео)

Сегодня нас вновь ждала напряженная борьба и тай-брейк в тяжелейшем матче, и вновь победа улетает в Казань. Спасибо за борьбу, парни! Мы с вами всегда! Самым результативным игроком нашей команды стал Марко Ивович, который набрал 22 очка (3 блока), в активе Сергея Савина 18 очков. У Константина Бакуна – 14 очков. Наши блокирующие Дмитрий Щербинин и Ильяс Куркаев набрали по 10 и 8 очков соответственно. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань» (Казань) – 2:3 (36:38, 25:20, 25:20, 19:25, 11:15).

