Доби Рабаджиева и Минас станаха шампиони на Южна Америка (видео)

Minas é agora pentacampeão Sul-americano!!! . Em mais uma das grandes atuações da levantadora Macris, a equipe de Itambé Minas triunfou sobre o Dentil Praia Clube em sets diretos na grande final: (25/22, 27/25 e 25/16). . Com a central Thaísa sendo eleita a MVP do torneio, o Dream Team ficou assim: . Levantadora: Macris Carneiro (MINAS) Oposta: Brayelin Martinez (PRAIA CLUBE) Centrais: Ana Carolina (PRAIA CLUBE) e Carol Gattaz (MINAS) Ponteiras: Dobriana Rabadzhieva (MINAS) e Daniela Bulaich (SAN LORENZO) Líbero: Léia Nicolosi (MINAS) . Este é o quinto título continental da equipe minastenista e terceiro consecutivo. Além de 2018, 2019 e 2020, Minas também já havia vencido nas edições de 1999 e 2000. Além do título, Minas também garantiu sua vaga no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2020! . : Itambé Minas : Dentil Praia Clube : San Lorenzo . Parabéns ao Minas e à todas as equipes participantes!!! . . : @fmvolei . . --------------- Siga-nos no instagram: @eueovolei --------------- . . #torcidabrasil #cbvolei #superliganatvcultura #superligafeminina #superligafemininadevolei #superligamasculinadevolei #superligamasculina #superligaemoçãopontoaponto #voleifeminino #voleimasculino #voleibrasil #eueovolei

