Де Йонг се нахвърли на Хетафе след победата им над Аякс

“Мачът между Хетафе и Аякс беше болезнен. За мен специално той беше разочароващ. Хетафе не играят, за да забавляват публиката. Не ми харесва да гледам техните двубои. Аякс могат да ги обърнат на реванша, но ще бъде трудно”, коментира Де Йонг пред NOS Sport.

— De Jong: "Getafe's last game against Ajax was annoying and disappointing for me to watch. They don't play to entertain their fans. Watching them is frustrating." [@NOSsport] pic.twitter.com/55XKshoCJI