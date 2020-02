Испания Карлес Перес: От Барселона ми отнеха мечтата без причина 22 февруари 2020 | 15:40 - Обновена Прочетена 937 0



копирано

Рома



“Трудно е да обясня защо се стигна до напускането ми, тъй като и аз не знам какво се случи. Не ми дадоха обяснение, а трябваше да го сторят, поне да ми бяха дали реалистино такова. Треньорът ми каза, че няма да разчита на мен, защото е имало други над мен в йерархията. Но ми го казаха 10 дни преди затварянето на трансферния прозорец, когато новият наставник вече беше прекарал време в отбора. Барса обаче вече е в миналото, настоящето ми е в Рома и искам да съм важен играч за тях. Carles Pérez (on loan at AS Roma): "Barça talk a lot about La Masia and in the end they prove the opposite. They told me 10 days before the market shut down that they didn't count on me, when the new coach had been there for a while." [md] pic.twitter.com/gPf5bGynUA — barcacentre (@barcacentre) February 22, 2020 Това, че се наложи да купят Брейтуейт? Понякога се взимат правилни решения, друг път - не. В Барса винаги искат да побеждават, но вече нямат търпение спрямо школата си. Не искам обаче да навлизам в тази тема. Все пак съм благодарен на Барселона за всичко, което са ми дали. Всичко, което знам, съм го научил там и благодарение на тях успях да премина в голям клуб като Рома. Смятам, че накрая не се отнесоха добре с мен, но съм им благодарен. Carles Pérez: "It was my dream to reach the first team, I did it, and now they’ve taken it away from me without reason.” pic.twitter.com/UCuVZs42Uc — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 22, 2020 Най-вече ме боли заради начина, по който се разделихме. Аз съм момче, което даваше всичко за Барса още от малък. Мечтата ми беше да стана част от първия състав, постигнаха я, но ми я отнеха без причина. Още повече, имайки предвид моето представяне. Говорят много за школата, но накрая демонстрират точно обратното. В крайна сметка, нямам лоша представа за Барса. Благодарен съм, но не ми харесаха действията им, това е”, сподели Перес в интервю за “Мундо Депортиво”. Трансферираният от Барселона Карлес Перес се изказа много остро срещу каталунския клуб заради решението му да отдаде играча под наем на “вълците” до края на сезона със задължителна опция за откупуването му през лятото.“Трудно е да обясня защо се стигна до напускането ми, тъй като и аз не знам какво се случи. Не ми дадоха обяснение, а трябваше да го сторят, поне да ми бяха дали реалистино такова. Треньорът ми каза, че няма да разчита на мен, защото е имало други над мен в йерархията. Но ми го казаха 10 дни преди затварянето на трансферния прозорец, когато новият наставник вече беше прекарал време в отбора. Барса обаче вече е в миналото, настоящето ми е в Рома и искам да съм важен играч за тях.Това, че се наложи да купят Брейтуейт? Понякога се взимат правилни решения, друг път - не. В Барса винаги искат да побеждават, но вече нямат търпение спрямо школата си. Не искам обаче да навлизам в тази тема. Все пак съм благодарен на Барселона за всичко, което са ми дали. Всичко, което знам, съм го научил там и благодарение на тях успях да премина в голям клуб като Рома. Смятам, че накрая не се отнесоха добре с мен, но съм им благодарен.Най-вече ме боли заради начина, по който се разделихме. Аз съм момче, което даваше всичко за Барса още от малък. Мечтата ми беше да стана част от първия състав, постигнаха я, но ми я отнеха без причина. Още повече, имайки предвид моето представяне. Говорят много за школата, но накрая демонстрират точно обратното. В крайна сметка, нямам лоша представа за Барса. Благодарен съм, но не ми харесаха действията им, това е”, сподели Перес в интервю за “Мундо Депортиво”.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 937 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1