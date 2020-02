Испания От Китай: Договорихме се на 90% с Реал за Бейл, но те изведнъж се отметнаха 22 февруари 2020 | 14:54 - Обновена Прочетена 960 0



копирано





“Трансферът беше много близо. Нашият клуб постигна съгласие с неговия агент. Също така се разбрахме и с Реал, но не знам какво се случи в последния месец. Загубиха няколко контроли и в Мадрид си промениха решението. Първоначално ни казаха, че ще го освободят, но ще се наложи да му платим дължимите заплати. След това изведнъж ни заявиха: “Не, трябва да ни дадете трансферна сума”. Да платим за трансфера му и заплатата му щеще малко да надхвърли бюджета ни и затова започнахме да търсим друг играч. Знам, че нещата бяха уредени на 90%, но изведнъж всичко се промени. Виновни бяха Реал Мадрид, а не ние”, коментира Олариу пред арабския вестник The National. Jiangsu coach Cosmin Olaroiu: "Actually, I know that it [our deal for Bale to China] was 90% done in the evening, and then in the morning everything changed. But Real Madrid [changed the conditions], not us." — M•A•J (@Ultra_Suristic) February 22, 2020 Крилото на Реал Мадрид Гарет Бейл е бил на крачка от трансфер в Дзянсу Сунин през миналото лято, но от неговия отбор са се отказали от намерението си в последния момент. Това разкри наставникът на китайците Козмин Олариу.“Трансферът беше много близо. Нашият клуб постигна съгласие с неговия агент. Също така се разбрахме и с Реал, но не знам какво се случи в последния месец. Загубиха няколко контроли и в Мадрид си промениха решението. Първоначално ни казаха, че ще го освободят, но ще се наложи да му платим дължимите заплати. След това изведнъж ни заявиха: “Не, трябва да ни дадете трансферна сума”. Да платим за трансфера му и заплатата му щеще малко да надхвърли бюджета ни и затова започнахме да търсим друг играч. Знам, че нещата бяха уредени на 90%, но изведнъж всичко се промени. Виновни бяха Реал Мадрид, а не ние”, коментира Олариу пред арабския вестник The National.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 960

1