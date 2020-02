Фюри – Уайлдър II: Краят на Циганския крал или неговото обожествяване

Реваншите на големи мачове в тежка категория рядко са оправдавали случилото се в първия мач. Изключенията се броят на пръсти, но остават в историята.

Най-паметният реванш е впечатляващият нокаут на Джо Луис срещу Макс Шмелинг само за две минути в навечерието на Втората световна война. Тогава немското радио прекъсва излъчването на прякото предаване, за да не шокира нацистко настроената Германия. Американецът взема успешно реванш, след като две години по-рано, през 1936-а, е нокаутиран.

Най-коментираният втори мач между двама големи боксьори в тежка категория е сблъсъкът между Ивендър Холифийлд и Майк Тайсън. Двамата вече са преминали пика на своята кариера във втората половина на 90-те. Първата среща е спечелена от Холифийлд, а краят на реванша не би могъл да бъде измислен и от всички сценаристи в историята, печелили наградата „Оскар“. Тайсън отхапа ухото на Холифийлд и окончателно подпечата своето реноме на звяр между въжетата.

Девет години преди кървавата касапница в Лас Вегас се ражда друга личност, орисана да бъде център на вниманието. Джон Фюри, бивш боксьор и бъдещ затворник, кръщава своя син на тоталния хегемон и абсолютен световен шампион в тежка категория. Малкият Тайсън Фюри е огромно бебе, което едва проходило слага боксовите ръкавици.

В днешни дни 206-сантиметровият гигант е смятан за един от най-атрактивните шампиони в историята на тежка категория. Той продължава да прави необикновени неща. Самото завръщане след залитате по наркотиците, алкохола и хазарта е чудо. Свалянето на 55 кг за първата среща с Дионтей Уайлдър все още са трудни за обясняване. А невероятното ставане след бруталния нокдаун в заключителния 12-и рунд накараха всички фенове из целия свят да станат от столовете и диваните, хващайки се за главата.

hours left to the fight of the century #FuryWilder2 pic.twitter.com/uaVrJM47mC

Преди малко повече от година Тайсън Фюри (29 победи, 20 с нокаут и 1 равен) изнесе боксова лекция на Уайлдър. Той доминираше в почти всичките рундове, с изключение на два, в които беше свален в нокдаун. Въпреки това съдиите присъдиха равенство. Решителният вот беше на сънародника на Фюри - Фил Едуърдс, който даде 113:113. Според голяма част от журналистите и феновете Тайсън Фюри стори достатъчно, за да спечели.

Сега съдийската бригада е съставена от трима американци (в първия мач другите двама арбитри с фишовете бяха мексиканец и канадец), а Фюри се закани, че изобщо няма да се налага да се стига до точките.

Going for a late KO for fury, as long as he can project the cut he got previously. Wilder coming in heavier will tire quicker... #FuryWilder2 pic.twitter.com/7VviB1UbIa